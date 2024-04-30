В Петербурге мужчина пытался пистолетом успокоить подростков, устроивших массовую драку

В отдел полиции попали 13 подростков и один взрослый.
28 апреля в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение о драке возле Верхнего Суздальского озера. Позже в медучреждение был доставлен 15-летний подросток с травмами головы, ставший одним из участников конфликта.
Полицейские оперативно провели расследование и установили всех участников инцидента. В отдел полиции для разбирательства были доставлены 13 подростков в возрасте от 13 до 16 лет.
Кроме того, задержан был и 25-летний уроженец Омска. Полицейским он заявил, что стал свидетелем драки и, якобы, для того, чтобы утихомирить буйных школьников, пригрозил им муляжом пистолета.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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30.04.2024 49