В Петербурге мужчина пытался пистолетом успокоить подростков, устроивших массовую драку

В отдел полиции попали 13 подростков и один взрослый.

28 апреля в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение о драке возле Верхнего Суздальского озера. Позже в медучреждение был доставлен 15-летний подросток с травмами головы, ставший одним из участников конфликта.

Полицейские оперативно провели расследование и установили всех участников инцидента. В отдел полиции для разбирательства были доставлены 13 подростков в возрасте от 13 до 16 лет.

Кроме того, задержан был и 25-летний уроженец Омска. Полицейским он заявил, что стал свидетелем драки и, якобы, для того, чтобы утихомирить буйных школьников, пригрозил им муляжом пистолета.

По данному факту возбуждено уголовное дело.