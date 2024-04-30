Стало известно, с каких категорий граждан не будет взиматься комиссия при оплате «коммуналки»

Изменения в закон вступят в силу с 1 июля 2024 года.
В России утвердили категории граждан, с которых перестанут взимать комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Так, к льготным категориям относятся: многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
Соответствующее постановление появилось на сайте Правительства РФ и вступит в силу с 1 июля.
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