Стало известно, с каких категорий граждан не будет взиматься комиссия при оплате «коммуналки»

Автор: Анастасия Щербакова
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Baltphoto/ Виктория Ламзина
baltphoto.ru

Изменения в закон вступят в силу с 1 июля 2024 года.

В России утвердили категории граждан, с  которых перестанут взимать комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Так, к льготным категориям относятся: многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Соответствующее постановление появилось на сайте Правительства РФ и вступит в силу с 1 июля.

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