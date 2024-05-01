Ленобласть вошла в тройку самых популярных туристических направлений на майские праздники

Ленинградская область вошла в топ-3 популярных направлений для туристических поездок на майских праздниках.
Регион занял третье место. Отмечается, что на 38% выросло число бронирований, а также на 28% — количество запросов на глемпинги и кемпинги.
В Петербурге число бронирований выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Гости Северной Столицы чаще всего интересуются апартаментами.
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