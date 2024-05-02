На девяти трассах Ленобласти 2 мая ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в регионе продолжаются ремонтные работы дорожного полотна на отдельных участках трасс.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 22 ограничение скорости движения сторону СПб с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 22,37 ограничение скорости движения сторону СПб с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
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А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 64-66 ограничение движения в оба направления 2 полоса с 09:00-18:00, очистка разделительной полосы вручную.
- км 35-136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, строительство линии освещения;
- км 143 ограничение скорости движения в сторону Б.Ижоры с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения.
А-114 «Вологда»:
- км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-180 «Нарва»:
- км 40-31-40 ограничение движения левая полоса с 09:00-17:00, мех. очистка осевой;
- км 31-57-31 ограничение движения левая полоса с 09:00-17:00, помывка осевой;
- км 55-56-55 ограничение движения в оба направления правая полоса с 09:00-17:00, мех. очистка транспортной развязки;
- км 57-31-57 ограничение движение в оба направления правая полоса(обочина) с 09:00-17:00, ремонт знаков;
- подъезд к МТП «Усть-Луга» км 16-40 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, очистка асфальтобетонного покрытия от песка и смета механическим способом (ПУМ);
- км 79-94-79 ограничение движения в оба направления правая полоса с 09:00-17:00, заливка швов;
- км 57-31-57 ограничение движения в оба направления левая полоса с 09:00-17:00, мойка габионов и прикромочных лотков.
Р-23 «Псков»:
- 32-54-32 ограничение движения в оба направления 1 полоса с 10:00-18:00, мех. очистка краевой линии по обочине;
- 32-54-32 ограничения движения в оба направления 1 полоса с 10:00-18:00, помывка обочин.
- км 79-179-79 ограничение в оба направления с 08:00-17:00, ямочный ремонт БЦ.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин от пыли и грязи механизированным способом;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка краевой полосы от пыли и грязи;
- транспортная развязка км 65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а\б покрытия;
- км 169-170 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- подъезд к г. Выборгу №1 км 5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка и мойка перильного ограждения и технического прохода;
- подъезд к г. Выборгу №2 км2-3 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка и мойка перильного ограждения и технического прохода;
- км 136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, строительство линии освещения.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 14:00, ликвидация деформации обочины.
А-121 «Сортавала»:
- км 15-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а\б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 15-25 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы от пыли и грязи;
- км 70-72 + транспортная развязка км 70 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 10:00 до 18:00, очистка локальных очистных сооружений;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка тротуаров.