Минобороны: ночью над пятью регионами России сбиты и перехвачены 12 украинских БПЛА

Системы ПВО минувшей ночью уничтожили и перехватили 12 беспилотников над пятью регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Пять беспилотников самолетного типа нейтрализованы над Брянской областью, три — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и по одному над Курской и Белгородской областями.

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