На «Сортавале» после майских праздников ограничат движение

На федеральной трассе А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти с 12 мая по 25 июня будет ограничено движение.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке трассы с 9 по 25 километр запланированы работы по устранению колейности. Дорожники будут поэтапно перекрывать одну полосу движения на участке в обоих направлениях. По оставшейся свободной будет ограничена скорость до 50 км/ч.

На участке всего четыре полосы – по две в каждом направлении.