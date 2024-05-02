На «Сортавале» после майских праздников ограничат движение

На федеральной трассе А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти с 12 мая по 25 июня будет ограничено движение.
Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке трассы с 9 по 25 километр запланированы работы по устранению колейности. Дорожники будут поэтапно перекрывать одну полосу движения на участке в обоих направлениях. По оставшейся свободной будет ограничена скорость до 50 км/ч.
На участке всего четыре полосы – по две в каждом направлении.
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02.05.2024 52