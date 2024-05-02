На «Сортавале» после майских праздников ограничат движение

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

На федеральной трассе А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти с 12 мая по 25 июня будет ограничено движение.

20240425_6kkoho5o1i51ei03k2od
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке трассы с 9 по 25 километр запланированы работы по устранению колейности. Дорожники будут поэтапно перекрывать одну полосу движения на участке в обоих направлениях. По оставшейся свободной будет ограничена скорость до 50 км/ч.

На участке всего четыре полосы – по две в каждом направлении.

Вам будет интересно
На «Сортавале» после майских праздников ограничат движение ФКУ Упрдор "Северо-Запад", сортавала, ограничено движение, Ленобласть
На девяти трассах Ленобласти 2 мая ограничено движение
Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в регионе продолжаются ремонтные работы дорожного полотна на отдельных участках трасс. Р-21 «Кола»: км 12-260+778 ограничение...
02.05.2024 52
Автор