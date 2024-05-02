Тело в окровавленной простыне нашли на общем балконе дома в Мурино

В Мурино на общем балконе дома на Воронцовском бульваре нашли тело мужчины, накрытое окровавленной простыней.

Полицию вызвала 68-летняя женщина, которая пришла навестить 42-летннего сына. На балконе правоохранители обнаружили мужчину со множеством ножевых ранений груди, поясницы и пробитой головой. Труп был завернут в окровавленную простыню.

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По подозрению задержан сын пенсионерки. Предварительно, убийство произошло во время совместного распития алкоголя. Следственным отделом СК Ленобласти возбуждено уголовное дело.

Известно, что мужчина ранее был судим за разбой и незаконное лишение свободы.