13-летнего футболиста доставили в реанимацию с первенства Петербурга

В Петербурге 13-летний футболист молодежного клуба «Крылья» получил тяжелую травму во время матча Первенства города.

Подросток во время игры напоролся на колено соперника. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали тупую травму живота, ушиб грудной клетки и разрыв селезенки третьей степени.

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Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.