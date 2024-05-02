13-летнего футболиста доставили в реанимацию с первенства Петербурга

В Петербурге 13-летний футболист молодежного клуба «Крылья» получил тяжелую травму во время матча Первенства города.
Подросток во время игры напоролся на колено соперника. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали тупую травму живота, ушиб грудной клетки и разрыв селезенки третьей степени.
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Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.