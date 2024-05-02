Житель Всеволожского района убил гостя оружием, находившемся в розыске

В ночь на 1 мая в садоводстве «Моя семья» во Всеволожском районе двое мужчин распивали спиртное. Возник конфликт, в ходе которого хозяин дома застрелил 21-летнего гостя из травматического пистолета.

Убийство совершено из незарегистрированного травматического пистолета «Оса», находившегося в розыске с апреля 2022 года. Оружие изъято, официально 34-летний убийца им не владел.

Заведено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливается.