Житель Всеволожского района убил гостя оружием, находившемся в розыске

В ночь на 1 мая в садоводстве «Моя семья» во Всеволожском районе двое мужчин распивали спиртное. Возник конфликт, в ходе которого хозяин дома застрелил 21-летнего гостя из травматического пистолета.
Убийство совершено из незарегистрированного травматического пистолета «Оса», находившегося в розыске с апреля 2022 года. Оружие изъято, официально 34-летний убийца им не владел.
Заведено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливается.
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21.05.2022 15484