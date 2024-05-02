Швейцария утвердила даты мирной конференции по Украине

Россию на эту встречу не пригласили.

Конференцию по обсуждению ситуации на Украине в швейцарском Бюргенштоке пройдет 15 и 16 июня. Об этом сообщают иностранные СМИ, ссылаясь на правительство страны.

Страны-участницы встречи намерены посодействовать в установлении мира на Украине. Россия на конференцию приглашена не была, хотя в самой Швейцарии настаивали на том, что подобные мероприятия бессмысленны без РФ.

«Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс, так как мирный процесс невозможен без РФ», — пишет Reuters.

Ранее представитель МИД РФ назвала причины, почему Россия не будет участвовать в саммите в Швейцарии по Украине, даже если бы нашу страну пригласили на эту встречу.