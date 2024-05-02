Бетонная плита придавила 15-летнего ребенка в Ленобласти

Несчастный случай с подростком произошел в заброшенной постройке.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования 15-летнего ребенка в Волосовском районе Ленобласти. Мальчик решил обследовать заброшенные здание и оказался придавленным бетонной плитой.

По имеющимся данным, несчастный случай произошел в деревне Торосово еще 28 апреля. Школьник лазал по старой канализационно-очистной станции, и в какой-то момент на ребенка упала тяжелая конструкция.

Мальчик 20 минут был придавлен плитой. В ходе обследования у пострадавшего были зафиксированы переломы ноги.

В отношении пока неустановленных должностных лиц администрации Волосовского муниципального района возбуждено дело о халатности. Чиновники должны были предпринять меры для консервации старого сооружения, чего сделано не было.