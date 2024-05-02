Железнодорожным транспортом в Ленобласти за 3 месяца воспользовались более 2 млн льготников

Среди них пенсионеры, школьники, ветераны труда и другие категории граждан, имеющие право на льготный проезд.

Комитет по транспорту Ленинградской области представил статистику использования железной дороги льготными категориями граждан за первый квартал 2024 года.

Так, с января по март было совершено 2 157 112 льготных поездок. Большую часть из них — 1 158 426 — совершили пенсионеры. На втором месте — студенты и школьники, совершившие 649 964 поездок.

Также льготным проездом воспользовались 196 786 ветеранов труда, 148 996 детей участников СВО, 1774 пассажира из многодетных семей, 1164 жертвы политических репрессий и 2 труженика тыла.