Израиль полон решимости продолжать с Ленинградской областью добрые дружеские отношения

Планы на дальнейшее сотрудничество обсудили Председатель Законодательного собрания области Сергей Бебенин и генеральный консул Государства Израиль в Санкт-Петербурге Ран Гидор

Как напомнили в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, Ран Гидор вступил в должность генконсула Израиля в Санкт-Петербурге в марте этого года. Он полон решимости продолжать с Ленинградской областью добрые дружеские отношения, которые были заложены его предшественниками.

Сергей Бебенин рассказал гостю о составе областного парламента, специфике и основных направлениях его работы, о социально-экономическом развитии региона и достижениях последних лет. Среди них – стабильный, несмотря на трудности, рост бюджета, а также большое количество социальных преференций для нуждающихся в помощи жителей Ленобласти, участников СВО и их семей.

Безусловно, санкции повлияли на экономику Ленинградской области, но мы справляемся, – отметил председатель областного ЗакСа. – Многим предприятиям пришлось перестраиваться, особенно тем, которые были настроены на Европу. И самой пострадавшей отраслью стала лесоперерабатывающая промышленность, которая сейчас переориентировалась на внутренний рынок

Как выяснилось, это может стать поводом для укрепления экономического сотрудничества наших стран на фоне повышения градуса отношений Израиля с Турцией, которая прежде была основным поставщиком древесины.

Ленинградскую область и Израиль объединяют экономические связи, торговый обмен, сотрудничество между промышленными предприятиями и предпринимателями, – напомнил Сергей Бебенин. – Для нас важны вопросы, связанные с культурой, историей, памятью о Второй мировой войне и Холокосте. Если говорить о сфере экономического сотрудничества регионов, то у нас есть еще большой простор для совместной работы.

Ран Гидор, в свою очередь, рассказал о том, как недавно в рамках Всемирного дня земли участвовал в уборке территории мемориала «Синявинские высоты» в Кировском районе Ленобласти. И выразил желание посетить как можно больше городов 47 региона.