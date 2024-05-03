Российские войска вошли на территорию военной базы США  

Российские войска вошли на территорию американской военной базы в Нигере, сообщает Reuters. По предварительным данным, речь идет об авиабазе 101.

Это произошло на фоне требования властей Нигера о выводе 1000 американских солдат из страны. В США анонсировали вывод «основной части войск» 26 апреля.

Собеседник агентства назвал ситуацию «не очень хорошей, но в краткосрочной перспективе управляемой». Как стало известно, США дали понять властям Нигера, что американские военные не могут находиться на базе с российскими солдатами.

Нигер выразил желание, чтобы армию страны тренировали военные инструкторы Вооруженных сил России.