Мертвого мужчину в спортивном костюме нашли в Ломоносовском районе

В экстренные службы 2 мая около 21:00 сообщили о мертвом мужчине в лесу возле деревни Систо-Палкино в Ломоносовском районе. Судя по состоянию, тело долго лежало на берегу залива.

По предварительным данным, при осмотре следов насилия не обнаружено. На вид умершему около 50 лет, одет в спортивный костюм.

Данные погибшего и обстоятельства гибели установит медицинская экспертиза. Проверку по факту случившегося проводят полиция и СК Ленобласти.