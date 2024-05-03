Мертвого мужчину в спортивном костюме нашли в Ломоносовском районе

В экстренные службы 2 мая около 21:00 сообщили о мертвом мужчине в лесу возле деревни Систо-Палкино в Ломоносовском районе. Судя по состоянию, тело долго лежало на берегу залива.
По предварительным данным, при осмотре следов насилия не обнаружено. На вид умершему около 50 лет, одет в спортивный костюм.
Данные погибшего и обстоятельства гибели установит медицинская экспертиза. Проверку по факту случившегося проводят полиция и СК Ленобласти.
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