Ветеранов ВОв бесплатно обслужат в бизнес-салонах Пулково

В «Пулково» с 3 мая стартовала традиционная акция, в рамках которой ветеранов Великой Отечественной войны бесплатно обслужат в бизнес-салонах аэропорта.

Бесплатное посещение могут оформить ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда», а также один сопровождающий. Для этого необходимо будет предъявить документ, подтверждающий статус.

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Акция будет действовать по 12 мая.