Кинологи из Ленобласти завоевали четыре медали на чемпионате России

В Ярославской области завершился чемпионат России по игровым дисциплинам кинологического спорта.

Представители Ленобласти завоевали несколько призовых мест. Первой в дисциплине гемблерз стала Анастасия Иванова вместе со своим хвостатым напарником Инвилом. Второе место в пауэр-энд-спиде завоевали Елизавета Эбергардт и Токи, третье — Эллина Ямпурова и пудель Фани. Также «серебро» в эстафете завоевали Виталия Дженжеруха с Дейли и Анастасия Иванова и Инвил.

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Справка. В гемблерзе участникам требовалось преодолеть трассу с препятствиями и набрать как можно больше баллов. В дисциплине пауэр-энд-спид участникам нужно было преодолеть две части трассы с различными по своей сложности преградами.