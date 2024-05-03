Ивлеева объяснила, почему удалили все публикации в своих аккаунтах почти на 26 млн подписчиков

Блогер назвала это обычным испугом после критики, обрушившейся на нее из-за голой вечеринки, и начавшихся налоговых проверок.

Настя Ивлеева внезапно удалила из своих двух аккаунтов в запрещенной в России социальной сети все публикации. На них на данный момент подписано суммарно почти 26 миллионов человек.

Как объяснила блогер, решение почистить соцсети было вызвано испугом после начавшихся налоговых проверок и критики со стороны общественности.

Что касается удаления на недавнем этапе, что ходить вокруг да около – это обычный испуг. Я девчонка, с которой случился весь этот коллапс. На тебя атака по всем категориям, нет ни одной инстанции, которая бы не хейтила, не ненавидела. Тебе прилетает отовсюду: от тебя отказываются, от тебя открещиваются, ты не понимаешь своего будущего, — заявила блогер в недавнем интервью.