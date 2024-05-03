В это воскресенье до Гатчины можно будет доехать в «туристическом вагоне»

В воскресенье, 5 мая, с Балтийского вокзала Петербурга в Гатчину отправится первый «туристический вагон».

Далее транспорт будет курсировать один раз в месяц: 9 июня, 14 июля и завершит сезон 11 августа. Поезд №6329 с «туристическим вагоном» будет отправляться с вокзала в 10.55 и прибывать в Гатчину в 11.56.

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Услугу можно оформить в 8 и 9 кассах вокзала.