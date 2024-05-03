Ученые заявили об опасности популярных во всем мире сладостей

В антирейтинг попали даже Oreo, Kinder Surprise и Milka.

Британские ученые провели исследование и выяснили, что самые популярные в мире сладости оказывают негативное влияние на человеческий организм. В антирейтинге оказались Kinder Surprise, M&M’s, Oreo и Milka и другие известные сладкие продукты.

Эксперт отмечают, что в указанной продукции содержится слишком много сахара, соли и жиров. Более того, ученые обвинили компании-гиганты в манипуляции сознанием детей. Часто бренды используют для рекламы своих сладостей яркие упаковки и персонажей мультфильмов, чтобы привлечь внимание несовершеннолетних.