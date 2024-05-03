Школьников учат управлять беспилотниками в Кудрово

Оснащение «Центра обучения управления БПЛА» проверил Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району.

«Оператор БПЛА — это перспективное направление не только в зоне боевых действий, это востребованная и сложная профессия во многих отраслях: в промышленности, в сфере лесоавиационных работ. Ленобласть много внимания уделяет обучению работе с беспилотниками, это важно для системы образования и пользуется высоким спросом», — сказал Александр Дрозденко.

Центр был создан в 2024 году в центре образования «Кудрово». Здесь школьники могут освоить программу профессионального обучения «Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом». В Центре оборудованы 7 симуляторов, рабочие места сборки, ремонта и программирования БПЛА. Кроме того, установлен куб для тренировок по управлению.

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Ранее старший техник БПЛА по имени Андрей — один из тех, кто имея лишь скромную аппаратуру и мастерство, создает для передовой столь необходимые вещи, рассказал о своем ремесле. Полное интервью можно прочитать по этой ссылке.