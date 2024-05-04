На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 4 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 4 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
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17.04.2024 857
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 121, 122, 134, 137 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 632-640 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена противоослепляющих экранов в разделительной полосе.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 140-143 ограничение скорости движения в направлении Гатчины с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 85-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка краевой полосы от пыли и грязи механизированным способом;
- км 85-100 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка осевой полосы вдоль бетонного ограждения типа «Нью-Джерси» от пыли и грязи;
- км 65-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов;
- км 65-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение вертикальной разметки на боковые конструкции автобусных остановок;
- транспортные развязки км 70; км 85 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка укреплённой обочины механизированным способом;
- км 85-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка краевой полосы;
- подъезд к Выборгу №2 км 3-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка смета от барьерного камня;
- км 136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, строительство линии освещения.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 36-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка барьерного ограждения и технических проходов на мосту.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, 94-122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 14:00, ликвидация деформации обочины.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 15-27 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы от пыли и грязи вручную;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 19-27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия полосы от пыли и грязи.