Двое подростков на мотоцикле попали в аварию во Всеволожском районе. Один скончался, второго пытаются спасти

На 3-м километре автодороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск» 3 мая около 20:00 под колеса Opel Corsa попал 16-летний водитель мотоцикла Lifan и его пассажир, ученик 9-го класса.

Водитель мотоцикла был госпитализирован с тяжелыми травмами и скончался в больнице. Девятиклассник на пассажирском сидении также получил повреждения и был госпитализирован.