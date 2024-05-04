Двое подростков на мотоцикле попали в аварию во Всеволожском районе. Один скончался, второго пытаются спасти

Автор: Сергей Агутин
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Скорая
Фото: Baltphoto.ru

На 3-м километре автодороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск» 3 мая около 20:00 под колеса Opel Corsa попал 16-летний водитель мотоцикла Lifan и его пассажир, ученик 9-го класса.

Водитель мотоцикла был госпитализирован с тяжелыми травмами и скончался в больнице. Девятиклассник на пассажирском сидении также получил повреждения и был госпитализирован.

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24.05.2022 2502
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