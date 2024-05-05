В Роспотребнадзоре напомнили правила профилактики укусов клещей

Эксперты ведомства призывают россиян придерживаться этих трех правил при посещении парковых зон и лесных массивов.
Так, в Роспотребнадзоре рекомендуют гражданам выбирать одежду с длинными рукавами и штанами. Также ни в коем случае не стоит ложиться на траву, а после прогулок важно тщательно осмотреть свое тело.
Чаще всего присосавшихся клещей можно найти в паховой области, подмышечных впадинах, за ушами, — отметили в Роспотребнадзоре.
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30.04.2024 124