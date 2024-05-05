Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Пасхой

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Александр Дрозденко/
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Глава региона пожелал ленинградцам крепкого здоровья, мира и благополучия.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обратился к православным жителям региона по случаю Пасхи.

От души желаю православным жителям нашего региона крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть прекрасный праздник Пасхи озарит светом каждый дом, согреет сердца любовью и радостью! Христос Воскресе!, — поздравил губернатор жителей Ленобласти.
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05.05.2024 61155
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