Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Пасхой

Глава региона пожелал ленинградцам крепкого здоровья, мира и благополучия.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обратился к православным жителям региона по случаю Пасхи.
От души желаю православным жителям нашего региона крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть прекрасный праздник Пасхи озарит светом каждый дом, согреет сердца любовью и радостью! Христос Воскресе!, — поздравил губернатор жителей Ленобласти.
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