Геомагнитные возмущения начнутся с полуночи и продлятся до вторника.

Как передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в ночь на понедельник на Землю обрушится мощная магнитная буря класса G1. В течение нескольких часов индекс геомагнитной активности возрастет, достигнув шести баллов.

«Штиль» установится к 18:00 понедельника и будет длиться до шести утра 7 мая. Затем графики снова станут «красными». Магнитная буря закончится только ближе к вечеру.