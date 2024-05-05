На Землю 6 и 7 мая обрушатся мощные магнитные бури

Автор: Анастасия Щербакова
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Геомагнитные возмущения начнутся с полуночи и продлятся до вторника.

Как передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в ночь на понедельник на Землю обрушится мощная магнитная буря класса G1. В течение нескольких часов индекс геомагнитной активности возрастет, достигнув шести баллов.

«Штиль» установится к 18:00 понедельника и будет длиться до шести утра 7 мая. Затем графики снова станут «красными». Магнитная буря закончится только ближе к вечеру.

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Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
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