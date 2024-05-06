Минцифры планирует расширить сведений о пользователях для передачи силовикам

Министерство цифрового развития России планирует расширить перечень сведений о пользователях, которые интернет-провайдеры должны хранить и передавать правоохранительным органам по запросу.

По информации издания Forbes, теперь провайдеры должны хранить не только сведения об IP-адресе, но и номер сетевого порта, с которого был осуществлен выход в интернет. Этот новый способ позволит точнее установить пользователя, разместившего или распространившего незаконный контент.

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Отмечается, что у интернет-провайдеров уже имеются технические возможности для фиксации и хранения подобной информации.