В Петербурге бесследно пропала 77-летняя женщина: ее ищут почти две недели

О судьбе пенсионерки ничего неизвестно с 24 апреля.

Волонтеры «Лиза Алерт» просят помощи в поисках Ореховой Раисы Васильевны. 77-летняя женщина ушла из дома еще 24 апреля и с тех пор о судьбе пенсионерки ничего неизвестно.

Если вы обладаете информацией о местонахождении пропавшей, просьба срочно сообщать в полицию или по контактам, указанным ниже.