В Петербурге бесследно пропала 77-летняя женщина: ее ищут почти две недели

О судьбе пенсионерки ничего неизвестно с 24 апреля.
Волонтеры «Лиза Алерт» просят помощи в поисках Ореховой Раисы Васильевны. 77-летняя женщина ушла из дома еще 24 апреля и с тех пор о судьбе пенсионерки ничего неизвестно.
Если вы обладаете информацией о местонахождении пропавшей, просьба срочно сообщать в полицию или по контактам, указанным ниже.
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06.05.2024 46