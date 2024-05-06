В Петербурге бесследно пропала 77-летняя женщина: ее ищут почти две недели

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

О судьбе пенсионерки ничего неизвестно с 24 апреля.

Волонтеры «Лиза Алерт» просят помощи в поисках Ореховой Раисы Васильевны. 77-летняя женщина ушла из дома еще 24 апреля и с тех пор о судьбе пенсионерки ничего неизвестно.

Если вы обладаете информацией о местонахождении пропавшей, просьба срочно сообщать в полицию или по контактам, указанным ниже.

hdiZxhWW18Q
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер
Вам будет интересно
В Петербурге бесследно пропала 77-летняя женщина: ее ищут почти две недели пропал человек, Петербург, лиза алерт
В Ломоносовском районе без вести пропал 30-летний мужчина
О его местонахождении нет никакой информации со 2 мая. Мужчина может находиться в вашем районе. Если вы видели его или что-то...
06.05.2024 46
Автор