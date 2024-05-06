В Петербурге раскрыли крупную схему по организации незаконной миграции

По данному делу подозреваемыми проходят девять жителей Петербурга и Ленинградской области.

В Петербурге завершили расследование преступной деятельности по организации незаконной миграции. Как сообщает МВД, фигурантами дела стали 9 жителей Северной столицы и Ленинградской области в возрасте от 28 до 54 лет. Установлено, что они вели противоправную деятельность под видом аутсорсинга персонала, создав для этого несколько подконтрольных юридических лиц.

Лидером нелегального бизнеса являлась 46-летняя жительница Всеволожского района, которая собрала преступную группу из своих знакомых и коллег — 6 женщин и 3 мужчин. Каждый участник выполнял определенные функции: одни подыскивали мигрантов, другие оформляли им поддельные документы, третьи помогали в случае задержания.

В период с марта 2019 по март 2020 года и в ноябре 2023 года сообщники обеспечили фиктивное трудоустройство и постановку на миграционный учет 192 иностранным гражданам, 102 из которых незаконно оформили или переоформили трудовые патенты. Стоимость их услуг варьировалась от 1 до 29 тысяч рублей.