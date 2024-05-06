Пожарные из Ленобласти получили семь новых современных машин

Сегодня, 6 мая, на службу заступили еще семь современных автомобилей-огнеборцев.

«Безопасность – не тот вопрос, который может «подождать». Пожарную технику обновляем ежегодно. Учитываем специфику районов и населенных пунктов, выбирая машины по маневренности и высотности. Результат – устойчивая статистика снижения количества пострадавших на пожарах, гибели имущества, площадей возгорания», — отметил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Также Александр Юрьевич пожелал спасателям как можно более редко использовать силы и средства.

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Отметим, что за последние 5 лет в Ленобласти отмечается значительное снижение количества лесных пожаров. Но … напомним, что в большинстве случаев, инициатором лесных возгораний являются любители пикников, рыбаки, дачники и туристы. На возникновение огня влияют непотушенные сигареты, горящие спички и костры, оставленные без присмотра. Также причиной пожара в лесу могут стать электрические разряды во время грозы, самовозгорания торфяного настила и сельскохозяйственное сжигание сухой прошлогодней травы в период жары.

В случае обнаружения пожара в лесу необходимо незамедлительно сообщить об этом в региональный пункт диспетчерского управления «Ленобллес» по телефону 90-89-111 или по телефону единой федеральной прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

За поджог травы предусмотрена административная и уголовная ответственность! За нарушение установленных правил предусмотрены штрафы от 1,5 тысяч до 250 тысяч рублей, а также уголовная ответственность. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах с начала 2023 года в бюджет региона уже оплачено 580 тысяч рублей.