В Киришском районе перезахоронили останки 55 красноармейцев

В Киришском районе Ленобласти в урочище Липовик-Дубовик состоялось торжественное захоронение останков 55 солдат Красной Армии, найденных в ходе поисковых работ.
Поисковикам удалось установить имя одного из бойцов. Красноармеец 3 гвардейской стрелковой дивизии Николай Петрович Петров погиб 12 декабря 1942 года. Поисковики передали родственникам солдата памятный медальон.
Фото: Поисковое движение России Ленобласть
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