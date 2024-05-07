В Киришском районе перезахоронили останки 55 красноармейцев

В Киришском районе Ленобласти в урочище Липовик-Дубовик состоялось торжественное захоронение останков 55 солдат Красной Армии, найденных в ходе поисковых работ.

Поисковикам удалось установить имя одного из бойцов. Красноармеец 3 гвардейской стрелковой дивизии Николай Петрович Петров погиб 12 декабря 1942 года. Поисковики передали родственникам солдата памятный медальон.

Фото: Поисковое движение России Ленобласть