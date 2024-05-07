В Киришском районе перезахоронили останки 55 красноармейцев

Автор: Гузель Галимова
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В Киришском районе Ленобласти в урочище Липовик-Дубовик состоялось торжественное захоронение останков 55 солдат Красной Армии, найденных в ходе поисковых работ.

Поисковикам удалось установить имя одного из бойцов. Красноармеец 3 гвардейской стрелковой дивизии Николай Петрович Петров погиб 12 декабря 1942 года. Поисковики передали родственникам солдата памятный медальон.

В Киришском районе перезахоронили останки 55 красноармейцев найдены останки, Ленобласть, Киришский район
В Киришском районе перезахоронили останки 55 красноармейцев найдены останки, Ленобласть, Киришский район
В Киришском районе перезахоронили останки 55 красноармейцев найдены останки, Ленобласть, Киришский район
В Киришском районе перезахоронили останки 55 красноармейцев найдены останки, Ленобласть, Киришский район
Фото: Поисковое движение России Ленобласть

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В Киришском районе перезахоронили останки 55 красноармейцев найдены останки, Ленобласть, Киришский район
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06.05.2024 68
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