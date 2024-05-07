Правительство России, возглавляемое Мишустиным, 7 мая уйдет в отставку

Правительство России под руководством Михаила Мишустина уйдет в отставку после инаугурации президента РФ Владимира Путина, которая состоится сегодня, 7 мая.

Отставка касается только премьера, его заместителей и федеральных министров. В состав нынешнего правительства входят 10 вице-премьеров, в том числе один первый и один глава аппарата правительства, и 20 федеральных министров. Руководители федеральных агентств и служб членами правительства не являются и остаются на своих постах.

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Ранее сообщалось, что Владимир Путин 7 мая официально вступит в должность президента России.