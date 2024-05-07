Двухэтажный дом и гараж с иномаркой горели в Приозерске

Сигнал о возгорании на улице Новгородской в Приозерске в экстренные службы поступил 7 мая около 17:00. В двухэтажном доме с мансардой площадью 100 квадратных метров полностью выгорел второй этаж и рухнула кровля.
На первом этаже огонь уничтожил комнату и лестницу на площади 30 квадратов. В гараже стояла Volkswagen Jetta. По предварительным данным, автомобиль не пострадал.
С огнем боролась дежурная смена 142-й пожарной части. Пожар локализировали к 17:25 часам, а позднее ликвидировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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23.05.2022 1656