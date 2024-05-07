Мастерицы из Волхова шьют для участников СВО все от белья до курток

Мастерицы из волховского объединения «Шьём для наших» обшивают ребят из Ленобласти от головы до пят

Начинали как все: нижнее белье, футболки, банданы. Позже перешли на подсумники, толстовки, напашники и пятиточечники. А сегодня уже готова пробная куртка из лёгкой хлопковой ткани рип–стоп, штаны дорабатываются. Качество фабричное и даже лучше- в каждом стежке молитва за наших бойцов, — отметили в Команде47.

Недаром вчера на прямой линии Александр Дрозденко так сказал о волонтерах Ленинградской области: «Руки у вас, у женщин, действительно золотые!»

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Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.