Эксперты развеяли главный миф о кашах быстрого приготовления

Такие продукты на самом деле могут быть очень даже полезными.

Многие уверены, что каши быстрого приготовления не могут быть полезными из-за сахара, консервантов и других искусственных компонентов. Однако исследование Роскачества показывает обратное.

В целом каши быстрого приготовления являются безопасным и качественным продуктом. По содержанию витаминов, микро- и макроэлементов они соответствуют даже опережающим требованиям организации.

В то же время, в таких продуктах действительно содержится большое количество сахара. Из 16 изученных торговых марок превышение допустимого уровня сахарозы было выявлено в 6 продуктах.

Эксперты Роскачества рекомендуют внимательно изучать состав каш быстрого приготовления и отдавать предпочтение тем, в которых сахар отсутствует или находится в конце списка ингредиентов.