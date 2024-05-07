Названы марки авто, которые чаще всего эвакуируют из-за неправильной парковки

В антитоп попали исключительно иностранные бренды автомобилей.

Столичный Департамент транспорта сообщил, что по решению Антитеррористической комиссии города автомобили без номеров или с подложными номерами перемещаются на специализированные стоянки для проверки сотрудниками правоохранительных органов.

С начала 2024 года таким образом было отправлено на спецстоянки более 1 тысячи транспортных средств. Чаще всего это были автомобили марок BMW (10% случаев), а также Mercedes, Toyota, Zeekr.

Как пояснили в Дептрансе, машины этих брендов отправляли на проверку, поскольку они могли быть связаны с криминальной деятельностью или находиться в угоне.