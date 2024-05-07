В ГИБДД напомнили водителям о правилах безопасного вождения в условиях непогоды

В ночное время в Петербурге и Ленобласти ожидаются заморозки и осадки в виде снега. Это требует повышенного внимания водителей за рулем.

ГИБДД по Петербургу и Ленобласти призывает водителей быть предельно внимательными на дороге. Необходимо соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию между автомобилями и не совершать резких маневров.

Особое внимание ГИБДД просит уделять при подъезде к пешеходным переходам, образовательным учреждениям и в жилых зонах — там следует снижать скорость.

Также ведомство обращается и к пешеходам. Им рекомендуется двигаться по освещенным участкам дорог, навстречу транспорту, и иметь при себе предметы со светоотражающими элементами, чтобы быть заметными для водителей.