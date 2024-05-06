Жителей Ленобласти предупредили об изменениях в схеме дорожного движения в регионе на 9 мая

В Ленинградской области на День Победы скорректируют движение на некоторых региональных дорогах. Коснется это трех районов.

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области сообщает, что в связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня Победы в схему дорожного движения в трех районах будут внесены изменения.

Так, во Всеволожском районе на 40 минут будет ограничено движение по Шоссейной улице в Буграх — с 12:00 до 12:40.

В Ломоносовском районе ограничения коснутся:

— участка Павловского шоссе в деревне Ретселя из-за легкоатлетического забега (с 10:45 до 12:15);

— участка Гостилицкого шоссе внутри Гостилиц и дороги в сторону горы Колокольня (с 13:00 до 14:00).

В Выборгском районе в Рощино изменения в маршруте будут действовать:

— на участке Песочной улицы — с 12:00 до 13:00;

— на участке Железнодорожной улицы — с 12:00 до 14:00.