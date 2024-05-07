В Петербурге мигрант вскрыл чужую машину, а затем сжег ее дотла

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В результате возгорания пострадали еще два автомобиля, припаркованных рядом. 

В Петербурге задержали гражданин Кыргызстана, спалившего чужой автомобиль ВАЗ-2105 во дворе на улице Будапештской.

По имеющимся данным, 27-летний мужчина сперва вскрыл машину с целью кражи, но когда ничего не нашел, поджог ее и скрылся. В результате ЧП пострадали еще два автомобиля.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный, как оказалось, находился в России нелегально, сообщает ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

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07.05.2024 54
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