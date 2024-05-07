Эскиз монумента воинам СВО, сделанный ребятами из «Молодой гвардии», тронул пользователей соцсетей   

В Фонд «Ленинградский рубеж» были приглашены активисты Молодой гвардии Санкт-Петербурга. Ребята вышли в первый основной этап конкурса по созданию эскиза памятника погибшим воинам СВО из Ленинградской области.

Фото: t.me/kgplo47

Конкурс организован «Ленинградским рубежом» совместно с Комитетом градостроительной политики области.

Молодые люди составили достойную конкуренцию другим эскизным работам, созданным командами профессиональных архитекторов и скульпторов. На участие в конкурсе их мотивировали близкие люди, погибшие в ходе СВО.

Главная цитата мемориала: «Я Родине нужен, она зовет!».

Эти слова принадлежат погибшим и Михаилу Яковлеву и Алексею Муралёву – петербуржцу и жителю Ленинградской области, служившим в разведбатальоне 138-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, входящей в состав 6-ой общевойсковой армии Ленинградского военного округа. Михаил Яковлев награжден Орденом Мужества посмертно.

Глава Фонда «Ленинградский рубеж» Виталий Будников поблагодарил патриотов из Молодой гвардии за участие в конкурсе и вклад в память о погибших героях. А также вручил подарки, отметив, что ребята полностью заслужили «Приз зрительских симпатий».