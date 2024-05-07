На фоне введения курортного сбора отели в Петербурге подорожали на 17 %

В Санкт-Петербурге с начала 2024 года средняя стоимость проживания в отелях выросла на 17 %. Наибольший рост произошел в трехзвездочных, сообщает Neva.Today.
За ночь в четырехзвездочном отеле придется заплатить на 16 % больше. В пятизвездочном — больше чем на 12 %.
Стоимость проживания в отелях постепенно восстанавливается. В 2023 году средняя стоимость составляла 5,9 тыс. рублей.
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07.08.2023 2532