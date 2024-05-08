Петербург заработал 19 млн рублей на курортном сборе за первый месяц

Бюджет Петербурга пополнился на сумму более чем 19 млн рублей за счет курортного сбора за первый месяц.

Поступления соответствуют прогнозным параметрам, сообщили в комитете финансов города «Деловому Петербургу».

Средства от курортного сбора будут направлены на благоустройство пляжей «Дюны» и «Ласковый» в Курортном районе, финансирование реставрации Московских триумфальных ворот и создание других туристических объектов.

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Напомним, с 1 апреля 2024 года совершеннолетние туристы, приехавшие в Петербург более чем на 24 часа, обязаны уплачивать курортный сбор в размере 100 рублей в сутки.