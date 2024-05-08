Неизвестные расстреляли мемориал у братской могилы под Кировском

Неизвестные расстреляли мемориал «Скорбящий матрос» в поселке Апраксин в Кировском районе Ленобласти.

Местные жители заметили на монументе пулевые отверстия и вечером 7 мая сообщили в правоохранительные органы. Памятник полицейские и сотрудники СК Ленобласти изучат при свете дня.

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Ранее было возбуждено уголовное дело по факту повреждения воинского мемориалу «Погибшим бойцам» в Кировском районе Ленобласти.