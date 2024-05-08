Полицейские быстро раскрыли квартирную кражу в Лужском районе

За квартирную кражу по горячим следам 6 мая задержан 36-летний житель поселка Серебрянский Лужского района. Преступление было совершено в период с восьми вечера 27 апреля до четырех часов дня 28 апреля 2024 года.

Пострадавший – 50-летний мужчина – обратился в полицию 6 мая. Тогда же было заведено уголовное дело о краже. Злоумышленник воспользовался тем, что входная дверь в квартиру дома по Совхозной улице не была закрыта. Его добычей стало различное имущество на общую сумму 46 тысяч рублей.

Задержанный уже попадал в поле зрения оперативников и подозревался в кражах, уничтожении чужого имущества и нарушении неприкосновенности жилища.