Более 60 % петербуржцев поддерживают повышение МРОТ до 30 тысяч рублей

Более 60 % жителей Санкт-Петербурга поддерживают инициативу Госдумы по увеличению МРОТ до 30 тысяч рублей. Каждый четвертый считает, что федеральный МРОТ должен быть еще выше.

О том, что МРОТ следует увеличить до 45-50 тысяч рублей, заявили 26 % петербуржцев. Только 4 % опрошенных высказались за то, чтобы оставить минимальную зарплату на текущем уровне, обосновав это тем, что нужно понижать цену потребительской корзины.

За увеличение федерального МРОТ выше суммы, предлагаемой парламентариями, чаще всего высказывались горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей (32 %).