Путин поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости в России

Президент России Владимир Путин поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости в стране до 2030 года.

«Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей», — говорится в тексте указа, который опубликовали на сайте Кремля.

Также Путин поручил увеличить среднюю продолжительность жизни в России. К 2030 году она должна составить 78 лет, к 2036 году — 81 год.

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Отметим, что в 2023 году в России суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей на одну женщину) снизился до 1,41 и обновил многолетний минимум, следует из предварительной оценки Росстата.