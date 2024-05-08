Индекс качества городской среды в Петербурге увеличился на 11 %  

Индекс качества городской среды в Санкт-Петербурге за последние пять лет увеличился на 11 %, сообщили в городской администрации.

Губернатор и члены правительства обсудили результаты выполнения программы «Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга» и планы на будущее. Градоначальник подчеркнул, что программа охватывает различные аспекты развития города. Теперь градостроительные документы разрабатываются с учетом зонирования территорий.

В Санкт-Петербурге создан благоприятный инвестиционный климат, и местные предприятия активно вкладываются в свое развитие, что подтверждается рекордным объемом инвестиций в прошлом году – свыше 1,2 трлн рублей.