Индекс качества городской среды в Петербурге увеличился на 11 %  

Индекс качества городской среды в Санкт-Петербурге за последние пять лет увеличился на 11 %, сообщили в городской администрации.
Губернатор и члены правительства обсудили результаты выполнения программы «Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга» и планы на будущее. Градоначальник подчеркнул, что программа охватывает различные аспекты развития города. Теперь градостроительные документы разрабатываются с учетом зонирования территорий.
В Санкт-Петербурге создан благоприятный инвестиционный климат, и местные предприятия активно вкладываются в свое развитие, что подтверждается рекордным объемом инвестиций в прошлом году – свыше 1,2 трлн рублей.
Вам будет интересно
С конца июля пользователи из России начали обнаруживать, что на «Госуслугах» появляются данные, которые они сами не вносили. Например, информация...
07.08.2023 2538