На М-11 «Нева» введено ограничение скорости из-за снегопадов

Разрешенная скорость движения составляет 60-90 км/ч.
На участках трассы М-11 «Нева», на которых идет снегопад, введено ограничение скоростного режима. Максимальная допустимая скорость — 60-90 км/ч, указано в сообщении «Автодора».
Просим вас соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательными в пути и следить за сообщениями на информационных табло!, — передает организация.
Вам будет интересно
В Ленобласти обновят почти 10 километров дороги, ведущей к деревне Ополье в Кингисеппском районе. Работы начнутся в июле 2024 года. Дорожники...
08.05.2024 18