Выступление может состояться уже в июне этого года.

Известный американский рэпер Канье Уэст летом приедет в Россию с концертом. Как сообщает Mash со ссылкой на организаторов мероприятия, выступление исполнителя состоится 8 июня в московских «Лужниках».

По данным источника, контракт с рэпером уже подписан. Канье Уэст прилетит в Россию вместе со своей супругой Бьянкой Цензори. Примечательно, что именно 8 июня музыкант празднует свой день рождения.

Как уточнил Телеграм-канал, переговоры с Канье о проведении концерта в Москве велись более года.