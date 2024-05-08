Выдавливание акне на лице повышает риски инсульта

Об этом предупредили иностранные дерматологи.

Британский дерматолог Эмма Крейторн предупредила об опасности выдавливания прыщей в области носа, губ и подбородка. Это может привести к серьезным последствиям, включая инсульт и инфицирование мозга.

В беседе с Daily Mail специалист отметила, что под кожей в этой зоне, называемой носогубным треугольником, расположена обширная сеть капилляров, напрямую связанная с головным мозгом через кавернозный синус. Травматическое воздействие на эту область, например, выдавливание прыщей или установка пирсинга, оставляет небольшие отверстия, через которые бактерии могут проникать в кровоток и провоцировать инфекции.

Инфекции сначала развиваются в коже, которая является органом, разделяющим внешнюю и внутреннюю среду организма. Бактерии, попавшие на кожу в этой зоне, могут затем через кровоток попасть в мозг. В редких случаях это может привести к образованию абсцесса или тромба, существенно повышая риск инсульта.

Дерматолог отметила, что выдавливание прыщей в области носа, подбородка и губ не всегда приводит к таким серьезными последствиями. Однако вероятность этого все же остается.